Após eliminação na Copa do Brasil, veja o que resta para o Grêmio disputar em 2025

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta terça-feira (20). Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio teve o sonho do hexacampeonato da Copa do Brasil adiado. O Tricolor empatou com o CSA, nesta terça-feira (20), na Arena, em 0 a 0. No jogo de ida, foi derrotado por 3 a 2, em Maceió.

Com a eliminação, o Grêmio segue em apenas duas competições nesta temporada. A principal delas é o Campeonato Brasileiro, que terá jogos até 21 de dezembro, o que garante o calendário tricolor até o fim do ano. De momento, a equipe está na 17ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento, com nove pontos.

Já na Copa Sul-Americana, o Tricolor está garantido em uma próxima fase. Resta saber se será nos playoffs – etapa disputada entre os terceiros colocados da Libertadores e os segundos lugares da Sul-Americana – ou nas oitavas de final.

No dia 29 de maio, o clube encara o Sportivo Luqueño, na Arena, pela última rodada da fase de grupos. O Grêmio está na segunda colocação do Grupo D, com nove pontos, dois a menos em relação ao líder da chave, Godoy Cruz.

Se terminar como líder do grupo, o time gaúcho avança às oitavas de final. Caso permaneça na segunda posição, joga os playoffs. Vale destacar que o time gaúcho já garantiu pelo menos a vice-liderança do grupo.