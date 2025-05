Após derrota, Jemerson faz avaliação sobre a situação do Grêmio: "Agora é pensar no próximo jogo"

O Grêmio chegou ao sexto jogo sem vitória. Na quarta-feira (30), o Tricolor foi derrotado pelo CSA por 3 a 2, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe saiu atrás no placar, virou a partida, mas viu o clube alagoano marcar duas vezes nos minutos finais e sair com a vitória.