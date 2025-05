Após altos e baixos, Cristaldo vive expectativa de novo momento no Grêmio

Cristaldo marcou apenas dois gols em 21 jogos pelo Grêmio na temporada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A montanha-russa que é a passagem de Cristaldo terá um novo trecho a partir deste domingo (25), às 11h, na Arena. O meia terá a oportunidade contra o Bahia de mudar a trajetória atual.

Em baixa, o argentino é candidato a ter sequência antes da abertura da janela de transferências após a lesão de Monsalve. Uma oportunidade de recuperar uma temporada que passa longe do desejado pelo argentino.

Desde que desembarcou em Porto Alegre como reforço para o ano de 2023, o meia vive momentos de altos e baixos. Ele começou sua primeira temporada no Brasil com bom futebol e parceria de sucesso com Luis Suárez. Mas as oscilações de rendimento custaram sua titularidade em alguns momentos do ano.

A oportunidade surge agora com a ausência de Monsalve, lesionado. Mas a possibilidade de uma escalação com Braithwaite na função de meia não é descartada. O que mostra como Cristaldo acabou perdendo espaço após não conseguir reproduzir neste ano os bons momentos que já viveu no clube.

Queda na temporada

Na temporada passada, após um bom primeiro semestre, caiu de produção nos últimos meses. A chegada de Quinteros tinha a perspectiva de o colocar novamente como protagonista.

Só que a realidade não se confirmou. Em sua primeira temporada, o meia participou de 23 gols em 54 partidas. No ano seguinte, o número caiu para 18 participações em 59 jogos. Em 2025, após 21 oportunidades, ele contribuiu para apenas três gols. Dois gols e uma assistência. Na avaliação de Mano Menezes, algo ligado ao modelo de jogo implementado por Quinteros e que tenta ser adaptado para o trabalho da comissão técnica atual.

— Acho que eles (meias) sofrem muito em função de tudo que estava acontecendo. A equipe jogava muito direto. Quando uma joga assim, por escolha da ideia, os meias começam a ver a bola passar muito por cima deles. Então, se queremos ter meia, temos que jogar um futebol que privilegia os meias. Que faça eles participarem do jogo com prazer. Aí todos saem ganhando — comentou o treinador.

De não relacionado a titular

A adaptação do modelo do jogo, no entanto, ainda não avançou. Monsalve ganhou a posição, Nathan Pescador chegou a ter oportunidades, mas Cristaldo retorna agora com a ausência de outras opções. Tanto que foi ele o estrangeiro escolhido a ficar de fora da lista de relacionados contra o CSA.

— Não foi relacionado pelo limite de estrangeiros, só posso relacionar nove, o Kannemann jogou e preencheu uma das vagas, o Villasanti a segunda e todos os outros foram alternativas e tive que optar — revelou Mano.

A saída de Quinteros também alterou um pouco a hierarquia de líderes no dia a dia do clube. O camisa 10 era um jogador próximo ao antigo técnico. Mas além da má fase, e da saída da equipe nos últimos jogos, outros atletas ascenderam neste quesito. Caso de Wagner Leonardo, Marlon, Edenilson e Kannemann, que passou a ser relacionado após a recuperação da lesão.

Números do Cristaldo

Em 2025

21 jogos

1110 minutos

2 gols

1 assistência

3 participações em gols (370 minutos para participar)

Em 2024

59 jogos

3722 minutos

13 gols

5 assistências

18 participações em gols (206 minutos para participar)

Em 2023

54 jogos

3618 minutos

11 gols

12 assistências

23 participações em gols (157 minutos para participar)