Após ação do Grêmio no STJD, Juventude reajusta valor dos ingressos para jogo no Jaconi

Jogo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

O valor dos ingressos para Juventude x Grêmio, neste domingo (1º), gerou discussão e foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Neste sábado (31), a entidade ordenou a equiparação dos valores por parte do clube da Serra, que encerrou a promoção de sócios que gerou a discordância.

Desde a abertura da venda de ingressos, na terça-feira (27), os associados do Juventude com mensalidade em dia poderiam comprar até quatro ingressos por R$ 40 cada. A entrada individual para não sócios do Juventude e para torcedores do Grêmio custa R$ 180.

Até o momento, 3,4 mil ingressos foram comercializados para o confronto, que acontece às 16h. A expectativa é de que mais de 7 mil torcedores acompanhem a partida no Alfredo Jaconi.

O Grêmio ingressou com uma medida no STJD na sexta-feira (30). Em nota, o Tricolor alegou que "clara desigualdade nos valores praticados na venda de ingressos". A liminar do Tribunal que acolheu o pedido do Tricolor foi expedida na manhã deste sábado (31).

No comunicado, o Tricolor declarou que tentou uma resolução amigável, com ofício e diálogo institucional. No entanto, sem sucesso nas conversas, optou pela judicialização da questão no âmbito desportivo.

Agora, todos os torcedores do Grêmio e não sócios do Juventude obrigatoriamente terão de pagar o valor de R$ 180 pelo ingresso. No dia do jogo, os bilhetes custarão R$ 200 cada.

Confira o comunicado do Juventude

Em cumprimento à decisão liminar emitida pelo STJD na manhã deste sábado (31/05), favorável à solicitação do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, o Esporte Clube Juventude informa que a venda de ingressos promocionais para sócios está encerrada.