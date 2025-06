Aos trancos e barrancos, Grêmio se aproxima do fim da maratona de jogos do primeiro semestre de 2025

Grêmio fez 18 jogos em 64 dias. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois de uma longa sequência, com 18 jogos em 64 dias, é a hora do sprint final. Um último fôlego para o Grêmio antes de um período de 10 dias de descanso durante a data Fifa antes da preparação para o último compromisso do primeiro semestre.

Aos trancos e barrancos, o Tricolor conseguiu dar alguns sinais de recuperação recentemente. Algo a ser confirmado neste domingo, às 16h, contra o Juventude.

O momento de instabilidade ainda não foi completamente superado, mas as últimas partidas deram alguns sinais de evolução. Mesmo que o período recente contemple o fiasco da eliminação para o CSA, da terceira divisão, em um empate em 0 a 0 na Arena. O time chegou a três partidas sem sofrer gols, uma marca que parecia quase impossível entre os meses de abril e maio.

— A gente melhorou em muita coisa. Fechamos o terceiro jogo sem sofrer gols. Falei que era o primeiro passo que resolveríamos. Podíamos estar comemorando a utilização dos jovens, que entraram bem. O caminho é esse. Minimizar os problemas, resolvendo pequenas coisas que temos a fazer. A equipe seguir vencendo. Passa quase batido. Nada é fácil. Por isso estamos aqui, me sentindo capaz de ajudar e de construir coisas como já fizemos em outros lugares e aqui no Grêmio — disse Mano Menezes, após a vitória sobre o Sportivo Luqueño.

Confiança na parada

A maratona de jogos teve início contra o Atlético-MG, ainda com Gustavo Quinteros no comando do time. De lá para cá, Mano Menezes e Felipão voltaram ao clube. A eliminação na Copa do Brasil para o CSA magoou o torcedor, mas entre altos e baixos, o momento é de evolução. Mesmo com a decepção após o rendimento insuficiente dos reservas na vitória que confirmou a ida para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Além da confiança de que o período de treinos que virá nas próximas semanas, o clube aposta na reformulação que poderá acontecer durante a janela de transferências. Algo que resultará das colaborações entre comissão técnica e departamento de futebol.

— Temos prioridades (na janela). Não dá para pensar na frente. Queremos solucionar problemas que temos aqui. Quando trabalho com a direção, quem me contratou me conhece, discuto essas questões com todos. Não existe o jogador que eu quero. Existem os possíveis de contratar. É uma avaliação que fazemos juntos. A realidade do futebol brasileiro cria esse grau de dificuldade — afirmou o treinador.

Mas antes de pensar em reforços ou saídas, o foco de todos no clube estará na partida deste final de semana na Serra. Uma vitória sobre o Juventude poderá impulsionar o Grêmio na tabela, o colocando em situação de brigar por objetivos além de fugir do rebaixamento.