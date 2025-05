Amuzu foi ausência no treinamento do Grêmio; saiba o motivo 

O belga Francis Amuzu não participou do treinamento do Grêmio na manhã desta terça-feira (27). O belga foi liberado da atividade por conta de um problema estomacal. A expectativa é de que ele participe normalmente da atividade desta quarta-feira (28).

Caso esteja recuperado, Amuzu deve ser opção para o jogo contra o Sportivo Luqueno-PAR , quinta-feira (29), pelo encerramento da fase de grupos da Sul-Americana. Sua participação no jogo, porém, vai depender de sua presença no treinamento marcado para o período da manhã.

Amuzu foi titular na vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Bahia, no último domingo (25), pelo Brasileirão. Para o jogo contra os paraguaios, Mano Menezes deve optar por uma formação alternativa, ou seja, não se descarta a possibilidade de Amuzu iniciar o jogo no banco de reservas.