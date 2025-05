Algoz do Grêmio, CSA já eliminou outros dois campeões da Copa do Brasil e deu trabalho ao Inter

CSA empatou com o Grêmio na Arena e avançou às oitavas de final da competição. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil após empate em 0 a 0 contra o CSA, nesta terça-feira (20), na Arena. Na ida, os alagoanos venceram por 3 a 2. Classificado para as oitavas de final, o clube, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, carrega em seu histórico outras classificações diante de clubes tradicionais do futebol brasileiro.

Em 21 participações, o CSA alcançou as oitavas de final pela primeira vez. Contudo, em outras oportunidades chegou a surpreender campeões da competição.

Em 1992, o time alagoano passou pelo Vasco, na segunda fase. Na ida, um empate em 3 a 3, em casa. No jogo de volta, uma vitória, no Rio de Janeiro, por 1 a 0. Na fase seguinte, a equipe foi eliminada pelo Sport após perder as duas partidas.

Em 2009, foi a vez de despachar o Santos de Neymar na segunda fase. A ida, em Maceió, terminou empatada sem gols. Na segunda partida, o CSA venceu por 1 a 0, em plena Vila Belmiro. Na terceira fase, o clube caiu para o Coritiba, com duas derrotas.

Em 2023, os alagoanos quase eliminaram o Inter na terceira fase. Os gaúchos venceram a ida, em Porto Alegre, por 2 a 1. Na volta, em Maceió, a vitória foi do CSA, pelo mesmo placar. Nos pênaltis, os colorados se classificaram vencendo por 7 a 6.