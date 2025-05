Adversário do Grêmio, São Paulo sofre com lesões e oscila, apesar de poucas derrotas

Zubeldía tem lidado com desfalques no São Paulo. Ernesto Benavides / AFP

Depois do decepcionante empate com o Godoy Cruz-ARG, pela Sul-Americana, o Grêmio volta a campo pelo Brasileirão para enfrentar o São Paulo. Adversário tricolor, o time paulista perdeu apenas um de seus últimos 14 jogos, mas tem convivido com oscilações nas atuações. Assim como Mano Menezes, o técnico argentino Luis Zubeldía tem uma longa lista de desfalques para o confronto deste sábado (17) no Morumbi.

Como tem jogado

A temporada do São Paulo começou com a discussão sobre como e se seria possível Zubeldia acomodar o quarteto Oscar, Lucas Moura, Luciano e Calleri no time. Pois a sequência de problemas físicos transformou a fartura em carência. Calleri passou por cirurgia e não atuará mais em 2025, enquanto Lucas Moura só irá retornar após a parada do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes.

Oscar esteve fora por mais de um mês e fez a primeira partida como titular após lesão no empate com o Libertad, na quarta-feira (14), pela Libertadores.

Sem os medalhões, o protagonismo no São Paulo tem sido dividido entre um ex-gremista e os garotos. Ferreira, o Ferreirinha, anotou cinco gols e deu duas assistências nas últimas 10 partidas do Tricolor Paulista. Lucas Ferreira tem sido titular no lado direito do ataque, por exemplo. Na quarta, Lucca, de 17 anos, fez o gol que evitou a derrota para o Libertad e confirmou a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Sem tanto poder coletivo, o São Paulo tem apostado nas individualidades pelos lados do campo para atacar. Ferreira, pela esquerda, e o garoto Lucas Ferreira, pela direita, são armas fortes da equipe. No centro do ataque, André Silva ganhou a vaga de Calleri e oferece uma característica diferente. Ele é um jogador de maior movimentação e que tem velocidade para atacar espaços, o que vai gerar uma atenção para quando a defesa do Grêmio estiver adiantada.

