A mudança que Mano deve fazer na defesa do Grêmio contra o Bahia

O Grêmio pode ter a manutenção de uma dupla de zaga com dois canhotos contra o Bahia , no domingo (25). Mas Mano Menezes deve fazer, ao menos, uma alteração para que isso aconteça. Para escalar Wagner Leonardo e Kannemann contra o CSA, Mano teve de fazer um ajuste tático.

— Coloquei Ronald como terceiro zagueiro, uma linha de três. Isso propiciou jogar com dois zagueiros canhotos, um mais pelo lado construindo e um como sobra. Era necessário fazer isso com dois zagueiros canhotos, para podermos utilizá-los. Achamos que hoje cabia bem. Empurrar Marlon para a linha de frente, abrir a amplitude do outro lado com Kike — detalhou Mano Menezes.