A análise dos lances dos pênaltis reclamados pelo Grêmio contra o Godoy Cruz; veja vídeo 

Amuzu ficou caído após choque com Poggi no segundo tempo. Duda Fortes / Agencia RBS

O empate em 1 a 1 entre Grêmio e Godoy Cruz, na Arena, nesta terça-feira (13), teve mais polêmicas de arbitragem. O Tricolor pediu pênalti em dois lances.

No segundo tempo, aos 27, Amuzu foi derrubado por Poggi. Depois, no último lance da partida, o mesmo jogador agarrou Ronald, em uma cobrança de escanteio.

Para Diori Vasconcellos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, as duas infrações deveriam ter sido marcadas.

A análise do lance em Amuzu

— Pra mim, é pênalti. "Ah, mas o jogador disputou espaço". Não, mas para disputar espaço o cara tem que ter a condição de pelo menos tentar a bola. O jogador do Godoy Cruz vai só no corpo do jogador do Grêmio, chega dando um tranco e não toca a bola em nenhum momento. Ele tira o Amuzu da jogada, (foi) só no corpo do jogador do Grêmio — analisou Diori.

Com dores, caído no gramado, o atacante belga chegou a receber atendimento médico após o choque com Poggi. No entanto, logo em seguida ele se levantou e seguiu na partida. O VAR nem sequer interferiu.

A análise do lance em Ronald

No último lance da partida, em escanteio batido por Amuzu, Ronald ficou caído na área. O volante foi agarrado por Poggi.

— O jogador tá agarrando a camiseta do Ronald. O Ronald tenta correr, ele é abraçado pelo adversário. É pênalti. E um pênalti infantil do jogador do Godoy Cruz, pênalti que o VAR deve interferir para recomendar a marcação — comentou Diori, que completou:

— Considero impossível (o VAR) não interferir com esse abraço que o Ronald recebe dentro da área. A bola já tava em jogo, e o pênalti deve ser marcado pro Grêmio.

O VAR analisou, mas, novamente, não interferiu. O árbitro Diego Ulloa, então, terminou a partida.