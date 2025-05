A análise do pênalti para o Grêmio contra o Bahia mantido após revisão do VAR; veja vídeo

O segundo tempo de Grêmio x Bahia, neste domingo (25) , teve um lance com interferência do VAR.

— O goleiro sai cercando o jogador gremista e, no momento em que Braithwaite vai passar por ele, ele raspa a perna no goleiro do Bahia e é ele que raspa o pé para tropeçar no braço recolhido. Não houve a penalidade — avaliou Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, durante a transmissão ao vivo.