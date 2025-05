Na avaliação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, Camilo cometeu pênalti em Luciano.

A derrota do Grêmio para o São Paulo pelo placar de 2 a 1 , na noite deste sábado (17), teve um lance polêmico. No fim da partida, um pênalti convertido por André Silva gerou reclamação dos jogadores e da comissão técnica.

O lance, aos 32 do segundo tempo, teve dois momentos polêmicos. Primeiro, Jemerson alegou ter sido atingido por uma cotovelada por Arboleda. A jogada seguiu e, quando a bola voltou para a área, a arbitragem anotou infração de Camilo em cima do atacante Luciano.

Chamado ao VAR, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima confirmou a decisão de campo . O lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Grêmio. O analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, afirmou que o contato foi insuficiente para que a infração fosse assinalada.

— Ele acerta com o cotovelo no rosto do Jemerson. E a falta na origem invalida qualquer situação posterior.