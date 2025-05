A análise do pênalti marcado para o Grêmio contra o Sportivo Luqueño

O Grêmio teve um pênalti contra o Sportivo Luqueño marcado através da revisão do VAR . Arezo, entretanto, desperdiçou a cobrança.

Conforme Diori Vasconcelos, comentarista da Rádio Gaúcha, a decisão do árbitro chileno foi correta.

— O Arezo estava indo tentar a finalização, toma a frente do adversário e é agarrado pelo braço dentro da área. Para mim foi pênalti — destacou.

