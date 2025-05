A análise do gol anulado do Grêmio diante do CSA pela Copa do Brasil

O empate entre Grêmio e CSA , válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil , disputado na noite desta terça-feira (20), na Arena, ficou marcado por uma interferência do VAR, nos minutos finais.

Aos 43 minutos da etapa final, Aravena marcou um gol após rebote do goleiro em lance de escanteio, que levaria o confronto para as penalidades. Contudo, o assistente de arbitragem assinalou uma falta na origem da jogada.

— O camisa 7 do CSA, que é o Silas, ele está disputando espaço com o Kannemann. Ele meio que faz uma pressão no Kannemann, e o Kannemann se choca com outro jogador do CSA, que é o camisa 19, e os dois desabam no gramado. Não houve a falta, a falta é inexistente.