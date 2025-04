Wagner Leonardo se firma como ponto de equilíbrio da defesa do Grêmio

Wagner Leonardo completou nove jogos pelo Grêmio desde sua chegada ao clube. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

No meio da turbulência que é o Grêmio desde o fim do Gauchão, um jogador tem apresentado o tipo de rendimento que o coloca em evidência e fora das cobranças da torcida. Contratado junto ao Vitória em fevereiro, Wagner Leonardo assumiu a titularidade na defesa e se afirmou como um dos destaques da equipe.

Dos investimentos feitos para 2025, o camisa 3 foi um dos maiores. O zagueiro teve 80% dos direitos econômicos comprados por cerca de R$ 26 milhões junto ao clube baiano, que permaneceu com 20% dos direitos do defensor. E até o momento, o retorno em campo tem sido positivo. Após ficar no banco de reservas contra o São Raimundo, no dia 19 de fevereiro, o zagueiro foi titular nos nove jogos seguintes. Só ele e Villasanti tiveram a manutenção da titularidade no período.

Considerado uma das referências do rubro-negro baiano, e capitão da equipe, Wagner Leonardo também tem apresentado essa característica em Porto Alegre. Mesmo com menos de dois meses de vestiário, o defensor tem conquistado esse status junto aos novos companheiros.

Ele foi um dos jogadores a se manifestar após a vitória do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño, na estreia da equipe na Copa Sul-Americana. Mesmo sem a mesma intensidade atual, as críticas pelo rendimento do time já eram presentes na época.

— O importante é a gente vencer. Estamos em um ano de reconstrução, com trabalho e jogadores novos. Estamos vencendo. E isso é a prioridade. O torcedor e nós queremos isso. Algumas coisas que precisam ser ajustadas, ajustaremos. Vencer é o primordial — apontou.

Também falou após a derrota para o Ceará

— Agora, temos que nos recuperar o mais rápido possível, porque terça-feira já tem outro jogo. Não tem tempo nem de treinar direito. Nos outros jogos, tivemos efetividade. Hoje (sábado), infelizmente, a gente não teve efetividade, não conseguimos transformar em gol — comentou.

De volta a focar no Brasileirão, o Grêmio precisará contar com Wagner Leonardo e seu companheiro de defesa neste domingo (13) em uma boa jornada. O Tricolor receberá o Flamengo na Arena, às 17h30min, pela terceira rodada da competição.

Até o momento, o zagueiro lidera uma das estatísticas defensivas do campeonato. Wagner é o jogador com mais cortes, 22 em dois jogos. No ano passado, ele ficou em segundo no ranking neste quesito. Ele conseguiu 189 em 36 rodadas, atrás apenas dos 220 de Rodrigo Fagundes, que defendeu o Criciúma.

Uma outra característica que pode ajudar Wagner Leonardo a se afirmar no Grêmio já apareceu em um momento importante. No Gre-Nal 446, no Beira-Rio, ele fez o gol gremista do empate em 1 a 1 com o rival. Ao todo, entre 2023 e 2024, o zagueiro marcou 11 gols pelo Vitória. Uma arma importante para ajudar também em lances de bola parada.