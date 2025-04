Wagner Leonardo lamenta derrota do Grêmio para o Ceará: "Precisamos melhorar"

Em jogo da segunda rodada do Brasileirão, o Grêmio foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0 , na Arena Castelão, neste sábado (5). Os gols foram marcados por Pedro Raul e Matheus Araújo.

— A gente sabe que não é nada bom, precisamos melhorar. Reconhecemos também que precisamos do resultado e jogar bem — comentou o defensor.

Próximo jogo

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (8), às 19h, para enfrentar o Atlético Grau - PER, na Arena, pela segunda rodada da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o próximo confronto é diante do Flamengo, no domingo (13), às 17h30min, também em casa.