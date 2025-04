Volpi avalia empate no Gre-Nal e fala sobre Mano Menezes, cotado para assumir o Grêmio

Tiago Volpi no clássico deste sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio conquistou mais um ponto na disputa do Brasileirão. No clássico Gre-Nal realizado neste sábado (19), o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Inter, pela quinta rodada da competição nacional.

A primeira partida após a demissão de Gustavo Quinteros apresentou um time com outra postura. No entendimento do goleiro Tiago Volpi, faltou "um detalhe" para que o Grêmio conquistasse a vitória na Arena.

— Infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas eu acho que o torcedor que veio, acompanhou, viu um time que se entregou, lutou por todas as bolas, e que infelizmente, por um detalhe, não venceu — afirmou o goleiro.

O goleiro gremista também foi questionado a respeito do futuro técnico do clube. O mais cotado é Mano Menezes, que está no mercado desde que foi desligado do Fluminense.

— Eu acho que tem muitos candidatos que se está falando. A gente não sabe até o momento quem vai ser o treinador, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o profissional que a direção escolher vai ser capacitado. Acho que a carreira do Mano fala por si só. Mas independente de quem venha, vai vir para melhorar ainda mais o time do Grêmio — avaliou Volpi.