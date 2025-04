Volpi admite falha em gol sofrido pelo Grêmio e diz que foi atrapalhado por refletor

Volpi afirmou que o Tricolor deixou o Barradão com sentimento de decepção. Celo Gil / Grêmio/Divulgação

O goleiro Tiago Volpi admitiu a falha no gol que resultou no empate do Vitória contra o Grêmio, na noite deste domingo (27), no Barradão. O atleta afirmou que perdeu o tempo da bola por conta do refletor e, por isso, não conseguiu acertar a saída no lance que terminou com o gol de Carlinhos.

— Eu me exponho, eu saio bastante. Desde a minha chegada uma das coisas que mais tem é saída de gol. Eu acabei perdendo um pouco a bola no refletor na hora do cruzamento. Acabei aí perdendo o tempo dela. É ajustar — declarou o goleiro, que rechaçou que tenha havido um erro coletivo na jogada.

— É difícil dizer que os jogadores erraram na bola parada. Foi um lance mais individual meu que da defesa. Estava todo mundo encaixado e é normal quando o goleiro sai que a zaga faça uma proteção. Penso que por isso o Marlon não competiu. Ele me viu saindo na bola e deu aquela segurada para eu poder tirar. Todas as outras bolas aéreas hoje o time competiu bem — admitiu.

O Grêmio vencia o jogo desde os 19 minutos do primeiro tempo, quando Jemerson abriu o placar. A equipe, porém, teve pouco volume ofensivo e acabou sofrendo o empate aos 20 da etapa final no lance que Carlinhos cabeceou após cruzamento do atacante Jemerson na falha admitida por Volpi. O goleiro afirmou que o Tricolor deixou o Barradão com sentimento de decepção com os dois pontos cedidos.

— Empate com sabor amargo por ter saído ganhando e ter o jogo controlado. A gente sentia o jogo controlado, isso deixa um gosto amargo. Estávamos executando muito bem a nossa proposta para o jogo — afirmou Volpi.