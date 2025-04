Veja quem são os três jogadores do Grêmio que já trabalharam com Mano em outros clubes

Para sua estreia, Mano Menezes deve manter base do time que jogou o Gre-Nal. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Gaúcho e com experiência no clube por três temporadas, Mano Menezes conhece o Grêmio como poucos. Contudo, apenas três jogadores do elenco gremista já trabalharam com o treinador anteriormente — dois deles nem chegaram a ir a campo sob o comando do novo técnico do Tricolor.

Edenilson, Lucas Esteves e João Pedro estiveram em times treinados por Mano. O destaque fica para o meio-campista, que trabalhou com o treinador em dois time diferentes: no Corinthians, em 2014, e no Inter, em 2022. A curiosidade é que os três devem estar em campo contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana, na estreia do treinador pelo Grêmio.

Parceria longeva

No Timão, Mano comandou Edenilson em apenas um jogo. Logo depois da chegada do treinador por lá — que estava em sua segunda passagem — o atleta foi vendido para a Udinese.

A parceria entre os dois foi mais duradoura justamente no rival do Grêmio. No Colorado, três anos atrás, Edenilson era um dos destaques e foi capitão do time de Mano. O meia foi vendido ao Galo no final daquela temporada.

Ao todo, Mano comandou Edenilson em 39 partidas.

Laterais nem tão conhecidos assim

Em 2019, no Palmeiras, Mano comandou Lucas Esteves. O lateral-esquerdo vivia a transição para o time principal. Pelo treinador, o atleta foi relacionado para um clássico com o Corinthians, no qual permaneceu na reserva.

Já o lateral-direito João Pedro estava no Bahia durante a passagem do treinador em 2020. Porém, passou todo o período machucado e só ficou à disposição depois da saída de Mano.