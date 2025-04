Veja a explicação do pênalti marcado contra o Grêmio diante do Ceará

Comunicador Diori Vasconcellos explicou a marcação do lance.

O Grêmio enfrenta o Ceará , na Arena Castelão, em Fortaleza, neste sábado (5), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão 2025. Ainda no primeiro tempo, o Tricolor fazia partida equilibrada contra o rival e buscava abrir o placar.

No entanto, os donos da casa marcaram primeiro. Aos 26 minutos, Pedro Raul converteu um pênalti.

A penalidade foi assinalada pela árbitra Edina Alves , que não teve dúvidas na marcação. No lance, Galeano entrou na área pelo lado direito e cruzou. Contudo, a bola bateu no braço direito de Lucas Esteves , que estava aberto.

Confira a explicação do pênalti marcado para o Ceará

