Vaias, discussão, assistência para gol e saída em silêncio: a noite de Pavon em Grêmio x Atlético Grau

Pavon deixou a Arena em silêncio após a vitória do Grêmio por 2 a 0 na noite da última terça-feira (8). Depois de mais uma atuação criticada pela torcida, que deixou clara a sua insatisfação com o rendimento do camisa 7 com vaias, o atacante passou reto e ignorou os pedidos de entrevista feito pelos repórteres na zona mista do estádio ao fim da partida contra o Atlético Grau, do Peru.