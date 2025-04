Três caminhos que o Grêmio pode explorar para vencer o Gre-Nal 447 

James Freitas será o comandante tricolor no Gre-Nal. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Ainda sem novo técnico, o Grêmio recebe o Inter neste sábado (19), na Arena, para o Gre-Nal 447, em busca de quebrar uma sequência de sete clássicos sem vitória.

Zero Hora aponta caminhos que o Tricolor comandado pelo interino James Freitas poderá seguir para levar a melhor no duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Lado esquerdo

O gol do Palmeiras que tirou a invencibilidade do Inter na temporada teve uma arma do time paulista que já havia sido explorada anteriormente. O Atlético Nacional foi um exemplo de equipe que explorou o setor esquerdo para gerar dificuldade no Colorado.

Tanto Palmeiras quanto Atlético Nacional levaram perigos não apenas buscando marcar o setor de Bernabei, mas também atacar às costas do argentino. Para ter sucesso dessa forma é preciso que o responsável por marcar o lateral do Inter tenha força e velocidade para fazer o vai e vem.

Esse jogador também precisa ter o auxilio do lateral para marcar o ponta esquerda do Inter, que no Gre-Nal deverá ser Wesley, poupado contra o Palmeiras.

Inversões de bola

Uma jogada que tem causado dificuldade para o Inter está nas inversões de bola com lançamentos. Esse movimento complica a marcação normalmente quando o time de Roger está com Fernando mais longe da linha defensiva. Se a execução for bem feita, o jogador do lado oposto recebe a bola com a defesa do Inter se mexendo, o que em alguns momentos gera espaços que podem ser aproveitados.

Mudança de sistema