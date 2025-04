"Torço à distância", diz Everton Cebolinha em reencontro com o Grêmio na Arena

Cebolinha elogiou o desempenho do Flamengo e destacou a dificuldade de enfrentar o Grêmio na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O reencontro de Everton Cebolinha com o Grêmio neste domingo (13), na Arena, terminou com vitória por 2 a 0 do Flamengo pela terceira rodada do Brasileirão.

Mesmo vestindo a camisa rubro-negra, o atacante não escondeu o carinho pelo clube onde foi revelado e afirmou que segue acompanhando o time gaúcho de longe.

— Acompanho sim. Como falei, torço à distância. Hoje sou adversário, fomos felizes, ganhamos o jogo, mas torço para que os companheiros que ficaram deem a volta por cima, porque é um clube que tenho muito carinho — disse o jogador na zona mista após a partida.

Cria da base tricolor, Cebolinha atuou pelo Grêmio entre 2014 e 2020 e foi um dos protagonistas do time na conquista da Libertadores em 2017. Foram 277 jogos como profissional pela equipe gremista e 70 gols marcados.

Desde que deixou o clube, o atacante nunca escondeu a identificação com a torcida e com a instituição.

“Sabemos da força do Grêmio na Arena”

Sobre o jogo em si, Cebolinha elogiou o desempenho do Flamengo e destacou a dificuldade de enfrentar o Grêmio na Arena, mesmo em momento instável da equipe comandada por Gustavo Quinteros.

— O jogo aqui é sempre muito difícil. Já estive do outro lado, sei como é. O Grêmio dentro de casa é muito forte, mostrou isso durante a partida. Creio que conseguimos controlar bem o jogo, tanto que as melhores chances foram nossas — avaliou o camisa 11.

Mesmo assim, o atacante afirmou que o Flamengo poderia ter marcado mais gols, especialmente pelas chances criadas na etapa final.

— Poderia ter sido um pouco mais elástico no segundo tempo. Tivemos outras chances, mas fizemos um jogo muito equilibrado — concluiu.

Com a derrota, o Grêmio perdeu a segunda em três jogos do Brasileirão. A equipe volta a campo na quarta-feira (16), às 19h, fora de casa, contra o Mirassol, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.