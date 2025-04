"Tivemos um pênalti que poderia ter sido revisado", reclama Edenilson

Edenilson foi o capitão do Grêmio contra o Flamengo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Antes de retornar ao vestiário, Edenilson, escolhido o capitão do time neste domingo (13) por Gustavo Quinteros, analisou o lance do gol do Flamengo que abriu o placar:

— Fomos penalizados. Tiveram sorte na rebatida e sobrou pra eles (De Arrascaeta, que fez 1 a 0 para os visitantes). Demoramos para propor o jogo.

"Se tem a ferramenta, tem de analisar"

O meia afirmou que o lance em que a bola bateu no braço de Gérson, na área do Flamengo, deveria ter sido revisado pelo VAR.

— Tivemos um pênalti que poderia ter sido pelo menos revisado. Se tem a ferramenta do VAR, tem de revisar. Em Fortaleza (lance em que a bola bate no braço de Lucas Esteves), foi revisado e deram pênalti. Então tem de revisar um toque no braço.

O lance

O lance reclamado por Edenilson ocorreu aos 15 minutos do primeiro tempo. A bola bateu no braço de Gérson, meia do Flamengo.

O árbitro não marcou a penalidade, e o VAR não chamou Ramon Abatti Abel para a revisão. Na opinião do especialista em arbitragem Diori vasconcelos, a decisão da arbitragem foi acertada. Leia a coluna e entenda o porquê.