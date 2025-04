Títulos, Seleção e passagem pelo rival marcam carreira de Mano Menezes nos 18 anos longe do Grêmio

Mano chegou à Seleção Brasiliera. Ricardo Stuckert,CBF / Divulgação

Mano Menezes é o que se convencionou chamar de homem da aldeia. Natural de Passo do Sobrado, ele se tornou um homem do mundo durante os 18 anos que separaram sua saída do Grêmio e o retorno ao clube nesta segunda-feira (21), exatos 20 anos após ser contratado pela primeira vez.

No período distante do Tricolor, realizou trabalho em alguns das principais equipes brasileiras, comandou a Seleção Brasileira e também acumulou passagens no exterior.

Em quase duas décadas de serviços prestados a outros entes futebolísticos, Mano realizou 13 trabalhos diferentes. Desenvolveu vínculo especial com o Corinthians, onde foi contratado três vezes.

A seguir, Zero Hora analisa a trajetória do treinador gremista no período.

Corinthians, parte 1

Mano Menezes treinou o Corinthians em três oportunidades. Thiago Gadelha / AFP

É o clube em que Mano criou maiores laços profissionais. A força da relação se estabeleceu a partir da primeira passagem pelo clube paulista.

O treinador optou por deixar o Grêmio ao final do Brasileirão de 2007 para acertar com os corintianos, mesmo com o rebaixamento para a Série B. Ele ficou no Parque São Jorge até 2010.

No primeiro ano, o técnico quase pegou o atalho para o retorno aos grandes palcos no futebol continental. Mano levou o Corinthians à final da Copa do Brasil, mas foi derrota pelo Sport.

A Série B, já disputada em pontos corridos, foi conquistada com larga vantagem. Quinze pontos separaram o clube paulista do Santo André, o segundo colocado.

O ponto alto do primeiro período no Corinthians foi o título da Copa do Brasil de 2009. A taça foi levantada diante do Inter, no Beira-Rio. O time contava com Ronaldo como figura principal, mas tinha também jogadores como o lateral Alessandro e o zagueiro William, ambos atletas de Mano no Grêmio. Douglas era o camisa 10 da equipe.

Mano deixou o Corinthians em 2010 para assumir a Seleção Brasileira. À época, liderava o Brasileirão.

Ano a ano no Corinthians

2008

Paulistão: 5º lugar

5º lugar Copa do Brasil: finalista

finalista Série B: campeão

2009

Paulistão: campeão

campeão Copa do Brasil: campeão

campeão Brasileirão: 10º lugar

2010

Paulistão: 5º lugar

5º lugar Libertadores: oitavas de final

Total

177 jogos

97 vitórias

49 empates

31 derrotas

Seleção Brasileira

Mano durante o Superclássico contra a Argentina. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Depois da queda da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa de 2010, a CBF escolheu Mano para realizar uma renovação na equipe até então comandada por Dunga.

O novo técnico gremista foi o responsável pelas primeiras convocações de Neymar e Ganso. A dupla despontava no Santos, mas foi ignorada pelo antecessor na lista de convocados para o Mundial da África do Sul.

A estreia foi diante dos Estados Unidos. O time brasileiro venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e Alexandre Pato. O processo de renovação demorou a engrenar. Seu último jogo foi a derrota por 2 a 1 para a Argentina, em novembro de 2012.

No meio do caminho, queda nas quartas de final da Copa América de 2011, com eliminação nos pênaltis para o Paraguai, com o Brasil desperdiçando todas as cobranças, e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, com derrota na final para o México.

Mano na Seleção

Copa América: eliminado nas quartas de final

eliminado nas quartas de final Jogos Olímpicos: medalha de prata

Total*

33 jogos

21 vitórias

seis empates

seis derrotas

*Apenas com a equipe principal

Seleção Olímpica

6 jogos

5 vitórias

1 derrota

Flamengo

Mano reencontrou Paulo Pelaipe no Flamengo, seu dirigente nos tempos de Grêmio. Bruno de Lima/Lancepress!

Em junho de 2013, Mano Menezes desembarcou na Gávea para comandar o Flamengo. Foi um trabalho curto. Mano pediu demissão em setembro daquele ano, após a derrota por 4 a 2 para o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante o período de desgaste, ele admitiu que o elenco não tinha compreendido as suas ideias.

"De Nação para a Nação. Ser técnico do CR Flamengo é meu novo grande trabalho. Um orgulho!", publicou ao ser anunciado pelo clube. No fim, o discurso foi bem diferente:

— Senti no resumo do jogo de hoje que não consegui passar para esse grupo aquilo que penso sobre futebol. E quando um técnico não consegue fazer isso, sente que o seu time está estagnado e as coisas se repetem, precisa sempre falar as mesmas coisas e cobrar as mesmas coisas, é porque ele precisa sair. Com essa visão, com essa ideia, eu deixo o cargo.

Os números de Mano no Flamengo

21 jogos

8 vitórias

6 empates

7 derrotas

Corinthians, parte dois

O primeiro retorno ao Corinthians aconteceu em 2014. No ano em que disputaria a Copa do Mundo, Mano voltava ao clube paulista. A felicidade não foi a mesma da parte 1 de sua relação com o clube. Ao fim do Brasileirão daquele ano, ele não teve o seu contrato renovado.

— Eu acho que ficou bastante clara a intenção que o Corinthians queria dar para continuidade ou não do trabalho há algum tempo, ou ao menos para as pessoas que assumirão o Corinthians na próxima administração. A relação de técnico com direção tem de ser de extrema confiança — comentou na sua saída e completou:

— Ao longo de uma temporada, às vezes passamos momentos extremamente difíceis. Nessa hora a confiança mútua segura o trabalho. Se ela não existe, lá na frente vai balançar. E eu não quero passar por isso.

Em busca do título do Brasileirão, o Corinthians terminou o brasileirão na quarta colocação.

A temporada

Paulistão: primeira fase

primeira fase Copa do Brasil: quartas de final

quartas de final Brasileirão: 4º lugar

Total

61 jogos

31 vitórias

15 empates

15 derrotas

Cruzeiro

Em 2015, Mano teve uma efêmera passagem pelo Cruzeiro. Chegou em setembro para substituir Vanderlei Luxemburgo e saiu do clube ao fim do Brasileirão. A razão da saída foi a proposta milionária oferecida pelo Shandong Luneng, da China, em um momento em que o país asiático investia na importação de profissionais brasileiros.

O desempenho do treinador foi elogiado. No curto período, o time mineiro foi derrotado apenas uma vez. O Cruzeiro, assustado com a possibilidade de rebaixamento, escalou a tabela do Brasileirão e terminou na oitava colocação.

Mano no Cruzeiro

15 jogos

8 vitórias

6 empates

1 derrota

Shandong Luneng

A experiência na China durou meio ano. Em junho, Mano estava de volta ao Brasil. O Shandong contava com jogadores brasileiros, como os brasileiros Gil, Jucilei, Diego Tardelli e Aloísio, porém era o penúltimo colocado no Chinesão.

— Não (me arrependi). As coisas podem não andar exatamente como a gente quer, mas também no futebol brasileiro você pode ficar e acontecer a mesma coisa. É só olhar os técnicos brasileiros sendo demitidos toda hora. E tenho que levar em consideração que financeiramente recebi em sete meses o que recebi em seis anos no Brasil. A diferença é muito grande.

Mano na China

21 jogos

7 vitórias

7 empate

7 derrotas

Cruzeiro, parte dois

Mano foi bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Washington Alves / Light Press/Divulgação

O desemprego não durou muito tempo. Mano e Cruzeiro tinham negócios inacabados. No fim de julho, o clube mineiro demitiu o português Paulo Bento para recontratar o técnico gaúcho.

No geral, foi uma passagem exitosa. Os pontos altos foram os dois títulos da Copa do Brasil. Ele ficou até agosto de 2019, após derrota para o Inter na própria Copa do Brasil e uma campanha que culminou na queda do Cruzeiro no Brasileirão — o clube era o 18º na época da saída de Mano.

Ele pediu demissão após uma sequência de uma vitória em 18 jogos.

— Entendemos que era o momento de interromper o trabalho. Não podemos mais estender essa fase difícil. A decisão partiu de uma consciência que as coisas podem piorar. E não podem piorar. O torcedor teve uma reação que é fundamental para com o técnico — disse ao sair.

Mano ano a ano no Cruzeiro

2016

Copa do Brasil: semifinal

semifinal Brasileirão: 12º lugar

2017

Sul-Americana: primeira fase

primeira fase Copa do Brasil: campeão

campeão Mineiro: finalista

finalista Primeira Liga: semifinal

semifinal Brasileirão: 5º lugar

2018

Libertadores: quartas de final

quartas de final Mineiro: campeão

campeão Copa do Brasil: campeão

campeão Brasileirão: 8º lugar

2019

Libertadores: oitavas de final

oitavas de final Mineiro: campeão

campeão Copa do Brasil: semifinal

semifinal Brasileirão: 17º lugar

Total

211 jogos

101 vitórias

60 empates

50 derrotas

Palmeiras

Mano em sua chegada ao Palmeiras. Divulgação / Palmeiras

Ainda em 2019, Mano terminou o Brasileirão no Palmeiras. O trabalhou durou apenas 20 jogos. Após cinco partidas sem vencer pela competição, ele deixou o cargo.

Mano revelou anos depois arrependimento por ter aceitado trabalhar no Palmeiras naquele momento, mesmo que tenha tido um aproveitamento de 63,3% no clube.

— Não pretendia trabalhar no restante do ano. Mas aí o Palmeiras demite o Felipão e o (Alexandre) Mattos me liga pela terceira vez para trabalhar com ele. Nas outras duas vezes, por circunstâncias, eu tinha dito não. Mas como eu ia dizer, para um dos principais executivos do país, pela terceira vez não, não estando trabalhando? — contou.

Mano no Palmeiras

20 jogos

11 vitórias

4 derrotas

5 empates

Bahia

Trabalho no Bahia foi curto. Ernesto Benavides / AFP

Mano ficou quase um ano sem trabalhar. Chegou ao Bahia em setembro de 2020. Pela primeira e única vez trabalhou fora de um dos quatro grandes centros do futebol brasileiro.

Foi demitido três meses depois de ser contratado. Ele caiu após derrota por 4 a 3 para o Flamengo, em jogo marcado pela acusação do meia Gerson, do Flamengo, de ter sofrido injúria racial por parte do meia Ramírez, do Bahia.

Mano no Bahia

24 jogos

8 vitórias

2 empates

14 derrotas

Al Nassr

No ano seguinte, ele optou por nova aventura no exterior. A passagem no mundo árabe durou apenas 16 jogos. Ele ficou cerca de seis menos no clube.

Mano no Al Nassr

16 jogos

9 vitórias

4 empates

3 derrotas

Inter

Treinador teve boa arrancada no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A volta ao Brasil foi no Inter, em 2022. Contratado para substituir o argentino Alexander Medina, Mano comandou a reação colorada no Brasileirão. O trabalho rendeu o segundo lugar à equipe, em um ano dominado pelo Palmeiras.

A segunda temporada não teve os resultados esperados. O Inter caiu na semifinal do Gauchão de 2023. O time também encontrou dificuldades na Libertadores.

Mano foi demitido em julho e substituído por Eduardo Coudet. Longe das primeiras posições no Brasileirão, Mano deixou o Inter classificado às oitavas de final da Libertadores.

Ano a ano no Inter

2022

Brasileirão: 2º lugar

2º lugar Sul-Americana: quartas de final

2023

Copa do Brasil: oitavas de final

oitavas de final Gauchão: semifinal

Total

81 jogos

39 vitórias

29 empates

13 derrotas

Corinthians, parte três

Ainda restava temporada suficiente para Mano Menezes emendar mais um trabalho. Outra vez no Corinthians. A terceira passagem pelo clube paulista durou somente até o fim do ano.

Assim como no primeiro período no Cruzeiro, Mano assumiu no lugar de Vanderlei Luxemburgo. O trabalho durou até fevereiro, quando ele foi demitido após derrota em casa por 3 a 1 para o Novorizontino.

Mano no Corinthians

20 jogos

6 vitórias

5 empates

9 derrotas

Fluminense

Mano ficou menos de um ano no Fluminense. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Mano não ficou muito tempo parado. Em julho de 2024 acertou sua ida para o Fluminense. Após conseguir livrar o clube carioca da zona de rebaixamento e levá-lo até as quartas de final da Libertadores, o treinador ficou para este ano.

No fim de março, ele foi demitido após atrito com jogadores. Nos meses nas Laranjeiras, teve desentendimento com o lateral Marcelo e o zagueiro Thiago Silva.

Mano no Fluminense

46 jogos

20 vitórias

13 empates

13 derrotas

Números totais entre 2008 e 2025

752 jogos

371 vitórias

206 empates

175 derrotas

Os títulos de Mano Menezes

Copa do Brasil — Cruzeiro (2017 e 2018) e Corinthians (2009)

Seleção Brasileira — Prata nos Jogos Olímpicos de Londres

Série B — Grêmio (2005) e Corinthians (2008)

Campeonato Gaúcho — Grêmio (2006 e 2007)

Campeonato Mineiro — Cruzeiro (2018 e 2019)

Campeonato Paulista — Corinthians (2009)