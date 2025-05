Titular que estava lesionado participa de treino e Grêmio finaliza preparação para encarar o Vitória

Último treino foi realizado nesta manhã no CT Luiz Carvalho. (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

O técnico Mano Menezes comandou, na manhã deste sábado (26), o único treino com grupo completo antes da partida contra o Vitória, pela 6ª rodada do Brasileirão. O time terá um retorno importante na defesa.

Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível observar a presença de Wagner Leonardo no campo do CT Luiz Carvalho. O zagueiro havia ficado de fora do jogo pela Sul-Americana em virtude de uma lesão muscular. Com uma evolução rápida na recuperação, ele deverá voltar ao time já para a partida no Barradão.

Além de ser considerado titular, o retorno de Wagner Leonardo é saudado pelo cenário de opções escassas no elenco. Neste momento, são apenas mais três jogadores da função à disposição: Kannemann, Jemerson e Viery. Rodrigo Ely e Gustavo Martins estão sob cuidados do departamento médico.

Com a utilização de Wagner Leonardo, Kannemann será preservado. Há uma preocupação da comissão técnica com a situação física do argentino, já que ele voltou de um longo tempo sem atuar e precisou ser escalado em duas partidas seguidas.

Marlon volta a ficar à disposição

Uma outra mudança que deve ocorrer na linha defensiva, em relação ao jogo contra o Godoy Cruz, é a escalação de Marlon. O lateral-esquerdo não foi utilizado na Sul-Americana por não estar inscrito nesta fase. Assim, para esta rodada do Brasileirão, ele poderá ser novamente escalado entre os titulares.

Para definir a escalação, o técnico Mano Menezes teve apenas um treino com o grupo completo. A volta da Argentina para Porto Alegre sofreu um atraso em virtude das condições climáticas na capital gaúcha. Em função disso, os jogadores que integraram a delegação em Mendoza foram liberados da atividade desta sexta-feira. O sábado foi o único treino com todos os jogadores disponíveis.

Uma provável formação do Grêmio tem: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti e Edenilson; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Braithwaite.

Grupo seguirá no Nordeste para duelo da Copa do Brasil

Depois da partida contra o Vitória, a delegação do Grêmio seguirá em Salvador em preparação para o duelo contra o CSA, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A programação prevê treinos na segunda e terça-feira no CT do Bahia. Na véspera da partida, a delegação fará o deslocamento para Maceió.

O primeiro duelo do confronto será na quarta-feira (30), às 21h30min, no estádio Rei Pelé.