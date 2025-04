"Tinha condições de ficar e ajudar o Grêmio", diz Reinaldo, hoje no Mirassol

Reinaldo na estreia do Mirassol no Brasileirão, contra o Cruzeiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

O jogo do Grêmio contra o Mirassol, nesta quarta-feira (16), marcará o reencontro do Tricolor com o lateral-esquerdo Reinaldo, de passagem pelo clube gaúcho nas últimas duas temporadas. Em entrevista exclusiva a Zero Hora, nesta terça (15), no interior paulista, o defensor afirmou que, na sua avaliação, teria condições de ter permanecido na Arena e ajudado o Grêmio nesta temporada. Além disso, disse que se tornou um torcedor gremista, pelas boas recordações que guarda da Arena.

— Eu tinha condições de ficar e ajudar o Grêmio. Tenho certeza de que iria ajudar muito, mas infelizmente aconteceu de sair. Mas também vim para um clube muito bom aqui do interior de São Paulo, onde tudo começou na minha vida. Vim para uma cidade maravilhosa que é Mirassol, onde o pessoal, os torcedores, os funcionários e quem manda no futebol aqui foram muito receptivos. Então, tenho certeza de que eu fiz uma excelente escolha de vir aqui e de que vou estar jogando em alto nível e ajudando esse clube a conquistar os seus objetivos — relevou.

Reinaldo destacou os dois títulos do Gauchão e a classificação à Libertadores conquistada no seu primeiro ano de Grêmio, em 2023, após o clube retornar da Série B. Também sublinhou as dificuldades enfrentadas em 2024 por conta da enchente que assolou o Rio Grande do Sul.

— Tenho certeza de que fiz muitas coisas. Com dois títulos do Gauchão e da Recopa Gaúcha, e uma classificação para a Libertadores, voltando de uma Série B, terminando no segundo lugar do Campeonato Brasileiro. No segundo ano, já houve uma caída por conta da enchente. Mas foi um ano muito difícil para nós até pelo que aconteceu na cidade e na região. Mas a gente conseguiu o objetivo que era deixar o Grêmio na Série A e ainda classificado para a Sul-Americana. Tudo isso longe do nosso torcedor. Isso foi muito importante e eu tenho certeza de que o torcedor lembra e vai lembrar de que eu fiz muitas coisas boas no Grêmio — disse.

Reinaldo comentou ainda a tumultuada relação com os gremistas e enalteceu os seus números. Afinal, em dois anos, o lateral marcou nove gols e deu dez assistências, o melhor índice nestes fundamentos somados entre todos os jogadores da posição que passaram pelo clube desde 2013, quando o Tricolor se mudou para a Arena.

— Tenho certeza de que eu não agradei todo mundo, mas fiz o meu melhor. E sempre estava disponível dando a cara para bater, no momento bom e no ruim. É como você vê aí pelos números de assistências e gols. Mas eu sempre levava numa boa, porque é uma exigência normal de um cara que veio para para jogar em alto nível — completou.

Duelo contra o Tricolor

Reinaldo definiu-se ainda como um torcedor do Grêmio.

— O Grêmio significa muito na minha vida. Foram dois anos maravilhosos. Porto Alegre é uma cidade muito boa. O Grêmio está marcado na minha vida. Tenho certeza de que o clube ganhou um torcedor, pois vou estar sempre torcendo pelo Grêmio. Mas não na nesta quarta-feira, né? Agora tenho que defender as cores do Mirassol e vou defender com muita garra e determinação — finalizou.

Mirassol e Grêmio enfrentam-se nesta quarta (16), às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.