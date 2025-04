Tiago Volpi reconhece desempenho abaixo do esperado do Grêmio: "A gente está tentando"

Goleiro convocou a torcida para o próximo jogo, diante do Flamengo. Lucas Uebel / Grêmio, divulgação

Apesar da vitória por 2 a 0 diante do Atlético Grau, nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a atuação do Grêmio não encantou os torcedores, que criticaram e vaiaram os jogadores e a comissão técnica.

Na zona mista, ele comentou sobre as atuações pouco convincentes do time. Na visão do goleiro, o momento depende muito dos jogadores. Da mesma forma, não deixou de falar sobre o calendário apertado do futebol brasileiro.

— Eu acho que tem coisas dentro do campo que partem da gente mesmo. A gente está tentando. O trabalho está sendo feito da melhor maneira possível. Não é desculpa, mas a gente jogou sábado à noite e hoje já tendo que jogar outra vez — manifestou o goleiro.

Volpi também foi questionado sobre a baixa presença dos torcedores na Arena para o jogo desta terça. Para ele, o fato é um reflexo do dia escolhido, assim como da derrota na última rodada do Brasileirão para o Ceará.

— A gente sempre vai querer jogar com o estádio cheio. Óbvio que sim, mas tem todas as circunstâncias de jogo, de dia, talvez de uma derrota fora de casa no último jogo. Mas a gente tem total certeza de que no domingo em casa, contra o Flamengo vai ser um outro cenário. A gente sabe da importância do nosso torcedor. Muitas vezes o torcedor faz toda a diferença em um jogo, em um resultado — destacou Volpi.

Opções no jogo

Uma dúvida que consome o torcedor tricolor é sobre a possibilidade de ter Cristaldo ou Monsalve como titular. Há quem diga que os dois não podem atuar juntos, pois fazem a mesma função. No entanto, o torcedor cobra mais criação de jogadas no meio de campo.

De acordo com Volpi, o time precisa buscar tais jogadores dentro de campo, evitando utilizar apenas lances de bola longa.

— A partir do momento que a gente tem Monsalve e Cristaldo dentro do campo, a gente não tem que se apegar só nessas bolas longas. A gente tem que tratar de buscar eles em opções por dentro também. Se a gente ficar ou se fica apegado a só um tipo de jogada, acaba se tornando um time previsível. E é isso que o Quinteiros não quer. Ele deseja que a gente tenha essas variações e tem trabalhado muito para não ficar algo somente em uma jogada específica — revelou Volpi.

Relações internas

Outro aspecto levantado na zona mista com o goleiro gremista foram as possíveis relações desgastadas do elenco. Ao ser questionado o ambiente interno, Volpi desmentiu qualquer conflito e ainda reforçou que o elenco segue apoiando Gustavo Quinteros.

— A relação do Quinteros com todos os jogadores é a melhor possível. E, como eu te falei, honestamente, eu não sei de onde saem essas notícias. E são notícias completamente falsas. Não existe nada, existe um grupo trabalhador que está tentando fazer de tudo para se adaptar e entrar nessa visão de jogo que a comissão técnica tem. Então, isso eu posso te garantir com toda certeza que não existe nenhum problema interno — concluiu Tiago Volpi.