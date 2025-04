Tiago Volpi pede moral do elenco do Grêmio para Quinteros: "Grandíssimo treinador"

Volpi ressaltou que Quinteros foi campeão nos clubes pelo qual passou. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O momento de pressão vivido pelo Grêmio também ecoa no vestiário da equipe. Mesmo com vitórias recentes, o desempenho da equipe de Gustavo Quinteros vem sendo criticado, e Tiago Volpi pediu apoio maior até mesmo do elenco.

O goleiro ressaltou a necessidade de uma maior valorização dos pontos positivos por parte dos atletas gremistas.

— Acho que temos que fazer um equilíbrio das situações e também começar a dar um pouco de moral quando as coisas dão certo. Essa moral também parte da gente, dos jogadores, de entender que temos um grandíssimo treinador, que foi campeão em muitos lugares onde passou e que precisa de tempo para o trabalho poder encaixar aqui — disse em entrevista após a vitória sobre o Atlético Grau, na terça-feira (9).

Divergência de ideias

Discurso interno e externo da direção é de respaldo ao treinador. Renan Mattos / Agencia RBS

Os relatos ouvidos por Zero Hora nos bastidores não indicam ruptura entre o treinador e o grupo de jogadores. Contudo, há divergências de pensamento no elenco sobre o estilo de jogo proposto pela comissão, que prioriza mais ligações diretas.

O discurso interno e externo da direção é de respaldo ao treinador, que seguirá no comando da equipe para o confronto diante do Flamengo, no domingo (13).

O diagnóstico é de que a equipe tem condições de evoluir dentro de campo sob o comando de Gustavo Quinteros para afastar o mau momento.