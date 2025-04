Tempo de contrato, salário e premiações: entenda o que está pendente no acordo do Grêmio com o novo treinador 

O Grêmio continua negociando a contratação do seu novo treinador. E essa negociação ainda vai se estender neste domingo (20) de Páscoa. A ideia dos dirigentes é ter o substituto de Gustavo Quinteros trabalhando no CT Luiz Carvalho já nos primeiros dias dessa semana, mas alguns entraves estão dificultando o acordo.

Um deles é quanto ao tempo de contrato. Por ser um ano de eleição, a atual direção gremista tem mandato garantido até o final de 2025. A ideia inicial é acenar com um acordo válido até dezembro deste ano com o novo profissional.

Outros debates envolvem o salário, premiações e metas a serem atingidas pela nova comissão técnica. Já que o time está vivo em três competições, o novo treinador pode acenar com objetivos diferentes para as copas (Sul-Americana e do Brasil). A classificação final no Brasileirão também entra na discussão.