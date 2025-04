Técnico da seleção sub-17 cita jogador do Grêmio como um dos destaques da geração: "Zagueiraço"

Capitão da seleção sub-17, Luis Eduardo deixou a decisão com um problema no ombro.

Capitão da seleção brasileira sub-17 campeã do Sul-Americano da categoria, o zagueiro Luis Eduardo, do Grêmio , foi elogiado pelo treinador Duda Patetuci, que comandou o Brasil na competição.

Gols e lesão

O meio-campista Tiaguinho, do Grêmio, também fez parte do elenco do Brasil que conquistou o Sul-Americano.