Sonho antigo, Marlon vira trunfo de Quinteros para estancar problemas defensivos do Grêmio 

Marlon, 27 anos, disputará posição com Lucas Esteves Staff Images / Cruzeiro

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, tem um novo trunfo para estancar os problemas defensivos. Contratado do Cruzeiro, o lateral-esquerdo Marlon, 27 anos, chega com boas perspectivas de se tornar titular por conta da sua habilidade na marcação. O atleta é elogiado ainda por dar assistências e ser um bom batedor de faltas.

Sonho antigo do Tricolor, o defensor foi emprestado pelo clube mineiro até dezembro de 2025. Há ainda uma cláusula de obrigação de compra de 3,5 milhões de euros (R$ 23 milhões), caso o atleta atue por pelo menos 20 jogos na temporada.

Marlon já havia sido tentado pelo Grêmio em 2023 e no início de 2024, mas o Cruzeiro vetou a sua liberação em ambas as ocasiões. Contudo, no apagar das luzes da janela de transferências doméstica, que expira nesta sexta (11), a direção gremista enfim chegou a um acordo com os mineiros.

Conforme apurado por Zero Hora, pesaram para a transferência o desejo do jogador de atuar na Arena e a insatisfação de Gustavo Quinteros com o lateral Luan Cândido, que foi contratado do Bragantino e não vem sequer sendo relacionado para os jogos. O novo defensor, por sua vez, disputará posição com Lucas Esteves.

Natural de Cascavel, no oeste paranaense, Marlon tem passagens pelas divisões de base do Juventude e do Inter, mas se profissionalizou pelo Criciúma, em 2015. Ao longo da carreira, o atleta viveu bons momentos no Fluminense, no futebol turco e no Cruzeiro, destacando-se pela marcação, pelas assistências e pela habilidade nas cobranças de falta.

Pelo Fluminense, em duas passagens, Marlon disputou 66 jogos, com cinco assistências e um gol. Já no Cruzeiro, foram 100 jogos, com sete assistências e quatro gols. Em ambos os clubes, porém, o atleta perdeu espaço a partir da chegada de Fernando Diniz e não vinha sendo aproveitado no clube mineiro pelo técnico Leonardo Jardim.

Como vinha treinando no Cruzeiro, Marlon tem a possibilidade de ser relacionado já para o jogo contra o Flamengo, no domingo (13), caso os exames médicos e os trâmites burocráticos sejam concluídos a tempo.