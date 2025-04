Sob pressão, Grêmio recebe o Flamengo pelo Brasileirão

Tiago Volpi é um dos jogadores de melhor rendimento no clube em 2025 e seguirá titular da equipe. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio tenta manter os bons resultados, mesmo que o rendimento tenha decepcionado, desde o retorno da data Fifa de março. Neste domingo (13), às 17h30min, o Tricolor recebe o Flamengo na Arena pela terceira rodada do Brasileirão.

O Tricolor vai em busca da quarta vitória em cinco jogos após a parada do calendário do futebol para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Uma partida que pode acalmar o ambiente do clube. Ou trazer de vez a pressão dos torcedores na semana que antecede o Gre-Nal.

Para buscar a segunda vitória no Brasileirão, e manter a invencibilidade como mandante na competição, Quinteros aposta em uma série de mudanças para a partida deste domingo.

A montagem da equipe

Dos setores da equipe, o meio-campo será a parte com mais mudanças para enfrentar o Flamengo. Villasanti será mantido como primeiro volante, mas o paraguaio terá um parceiro diferente em relação aos últimos jogos. Dodi ganhou a oportunidade no treino da última sexta-feira (11) e deve ser o escolhido. Cuéllar, Camilo e Edenilson serão as alternativas no banco de reservas.

Cristaldo, em busca de seu melhor rendimento, também segue como titular. O argentino entra na vaga de Amuzu para abastecer Braithwaite.

Como chega o adversário

Vindo de derrota na Libertadores para o Central Córdoba, o Flamengo tenta evitar que as cobranças pelo resultado negativo no Maracanã sigam. O técnico Filipe Luis preservou o lateral-direito Wesley e os meio-campistas Pulgar e Gerson contra os argentino, o trio começou no banco de reservas.

A tendência é de que eles retornem ao time titular para a partida em Porto Alegre. De volta após cerca de sete meses afastados com lesão no joelho, o centroavante Pedro voltou a entrar em campo na última quarta-feira (9). Ele também é esperado na Capital.

A dúvida na delegação que vem ao Rio Grande do Sul é a presença de Danilo. Aproveitado como zagueiro no Flamengo, o ex-lateral da Seleção Brasileira está em recuperação de lesões musculares.