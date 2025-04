Sob pressão e com novidades, Grêmio chega ao interior paulista para jogo contra o Mirassol

Com forte pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros , o Grêmio desembarcou na tarde desta terça-feira (15) em São José do Rio Preto, que será a base tricolor antes da partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (16) , pelo Brasileirão.

As duas equipes se enfrentam às 19h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Apesar do ambiente turbulento , a delegação recebeu palavras de apoio de um pequeno grupo de gremistas da região presente na chegada tricolor.

Um sistema de gradis posicionado pelo hotel gremista deixou a torcida a uma distância de aproximadamente 20 metros do local de desembarque dos jogadores.

Novidades

A delegação tricolor desembarcou com novidades. O zagueiro Kannemann, recuperado de lesão, e o lateral Marlon , recentemente contratado pelo clube, são as caras novas em relação às últimas partidas.

Por outro lado, o atacante Cristian Olivera segue fora por conta de um problema dentário . O Tricolor ficará concentrado em São José do Rio Preto, cidade que fica a 15 quilômetros de Mirassol, local do jogo.

Mistério na escalação

No setor ofensivo, Pavon e Amuzu disputam uma vaga em uma das pontas, embora haja a possibilidade de atuarem juntos, caso a opção seja por um esquema mais ofensivo . Cristaldo, deve permanecer como titular, à frente de Camilo e Villasanti.

Mudança na defesa

Na defesa, Jemerson recupera a posição de titular na vaga de Rodrigo Ely, lesionado . No banco, Quinteros terá o reforço de Kannemann, que não atua desde o dia 4 de outubro de 2024, contra o Fortaleza.

Com o retorno do argentino, o chileno Alexander Aravena ficou fora da lista por conta do limite de estrangeiros. Marlon, recém-contratado, também será novidade.