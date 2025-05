Sem Felipão e com reforço de titular, Grêmio chega a Salvador para enfrentar o Vitória

Com um elenco mais recheado e sem Felipão, o Grêmio está em Salvador para enfrentar o Vitória, neste domingo (27), no Barradão, pelo Brasileirão. Depois, a viagem será estendida até Maceió, onde o Tricolor enfrenta o CSA, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (30), no Rei Pelé.