Sem Cristian Olivera e com retorno de Cuéllar, Grêmio divulga relacionados para encarar o Flamengo

O Grêmio divulgou na tarde deste sábado (12) a lista de relacionados para encarar o Flamengo , na Arena. As novidades estão na ausência de Cristian Olivera e no retorno de Cuéllar .

Cristian Olivera já tinha desfalcado a equipe na derrota para o Ceará, no último fim de semana, por conta de um desconforto no músculo adutor da coxa . Sem ele, Pavon pode reaparecer entre os titulares.

Já Cuéllar volta a concentrar depois de um mês afastado para trabalhos de reforço muscular. A última aparição do volante colombiano havia sido na final do Gauchão, contra o Inter, no Beira-Rio, quando sequer saiu do banco de reservas.