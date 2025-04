Saiba com quais jogadores Felipão já conversou antes de ser apresentado pelo Grêmio 

Felipão foi apresentado pelo vice de futebol Alexandre Rossato. Jonathan Heckler / Agência RBS

Antes mesmo de ser apresentado de forma oficial como novo coordenador técnico do Grêmio, Felipão já começou a desempenhar sua função no Clube. O ex-treinador procurou algumas lideranças do atual elenco gremista para uma conversa sobre o novo trabalho e sobre a situação interna do vestiário.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o novo coordenador técnico do Tricolor conversou antecipadamente com Kannemann e Villasanti. Esses dois jogadores são remanescentes da última passagem de Felipão como técnico do Grêmio. Os três trabalharam juntos na temporada de 2021.

O objetivo de Felipão era entender como está o ambiente do vestiário e se os próprios jogadores teriam um diagnóstico do que ocorreu nestes primeiros meses de 2025 e que culminou com a demissão do técnico Gustavo Quinteros.

Felipão prometeu realizar mais conversas individuais ao longo dos próximos dias. Na sua entrevista de apresentação, por exemplo, ele falou sobre a relação que tem com um dos jogadores mais contestados do atual elenco gremista.

— Eu perguntei ao Rossato se o meu amigo Pavon estava no departamento médico, porque ele jogou comigo no Atlético-MG e é meu amigo. Eu tenho prazer em revê-lo, não como jogador, como pessoa. Eu vou agir aqui dentro do Grêmio como sempre agi como todos os jogadores. E eu espero que eles entendam que muitas vezes se vou puxar a orelha de um é porque é meu amigo e me deu a oportunidade de falar com ele — disse Felipão em sua entrevista coletiva de apresentação.

Aos 76 anos, essa será a quinta passagem de Felipão pelo Grêmio. As anteriores, no entanto, foram como treinador. O novo coordenador técnico do clube estará presente na partida desta quarta-feira (30), contra o CSA, pela Copa do Brasil, em Maceió.