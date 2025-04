Ely saiu lesionado do confronto com o Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

Rodrigo Ely vai passar por cirurgia no joelho nos próximos dias, conforme o Grêmio. O clube confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A lesão ocorreu no primeiro tempo da derrota para o Flamengo, no domingo (13), pelo Brasileirão. O Grêmio não informou previsão oficial de retorno aos gramados.

"Rodrigo Ely foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada ruptura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ligamento colateral medial e do menisco medial do joelho esquerdo. O jogador será submetido a uma cirurgia nos próximos dias", diz a nota gremista.

Com a lesão de Ely, o Grêmio ficou com Jemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Viery para a defesa. Kannemann está em processo final de recuperação de cirurgia no quadril e já participa de treinos normalmente.

Com este cenário, além da busca por um titular, a direção gremista pode mudar a estratégia e contratar também mais um atleta para compor o elenco.