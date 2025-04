Relembre outras vezes que Grêmio e Inter tiveram técnicos interinos em Gre-Nais

O Grêmio terá técnico interino no Gre-Nal 447. Auxiliar técnico permanente do Tricolor, James Freitas substitui Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira (16).

Essa, no entanto, não será a primeira vez que um interino estará a beira do campo no clássico. Só neste século, ao menos outras três vezes Grêmio e Inter foram comandados por seus auxiliares após as demissões de treinadores.

Abaixo, Zero Hora apresenta as ocasiões em que a Dupla teve técnicos interinos em Gre-Nais desde 2000. Vale destacar que a lista considera apenas interinos que substituíram técnicos demitidos, não suspensos.

Outras vezes que Grêmio e Inter tiveram técnicos interinos em Gre-Nais

Roger Machado (2012)

Roger deu seus primeiros passos como treinador no Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os primeiros passos da carreira do atual treinador colorado foram dados no Grêmio. Entre 2011 e 2014, Roger atuou como auxiliar técnico fixo do Tricolor. Assim, teve a oportunidade de comandar a equipe gremista no Gre-Nal 391, válido pela primeira fase do Gauchão de 2012, após demissão de Caio Júnior.

Na ocasião, o Grêmio venceu por 2 a 1, no Centenário, em Caxias do Sul. Leo Gago e André Lima marcaram para o Tricolor; Leandro Damião fez o gol do Colorado. Roger ainda comandou outros dois clássicos como interino, substituindo Renato, em 2011, e Vanderlei Luxemburgo, em 2013.

Osmar Loss (2012)

Osmar Loss se envolveu em briga com Saimon. Diego Vara, Agência RBS

No mesmo ano, mas no último jogo da temporada, foi a vez Osmar Loss comandar o Inter de maneira interina em um clássico. Ele assumiu o Colorado na reta final de 2012, após demissão de Fernandão.

O Gre-Nal 394, válido pela 38ª rodada do Brasileirão, foi o último do Estádio Olímpico e terminou em 0 a 0. Além da despedida da antiga casa gremista, a partida ficou marcada por briga entre Osmar Loss e Saimon, então zagueiro do Grêmio.

Odair Helmann (2015)

Odair ruma ao vestiário colorado após o 5 a 0. Fernando Gomes / Agencia RBS

Na primeira vez que Odair Helmann esteve na casamata colorada, o Inter foi goleado. Ocupando o lugar de Diego Aguirre, demitido na semana Gre-Nal, ele comandou a equipe no histórico 5 a 0 para o Grêmio, na Arena.