Relembre como foi a primeira passagem de Mano Menezes pelo Grêmio

Em sua segunda passagem pelo clube, Mano chega mais maduro e mais vitorioso. Desde que saiu do Tricolor, no final de 2007, venceu a Copa do Brasil três vezes, sendo duas no Cruzeiro e uma no Corinthians.

Na primeira oportunidade que treinou o Grêmio marcou o seu nome na história do clube ao devolver o time à elite do futebol brasileiro, na chamada Batalha dos Aflitos. Também foi bicampeão gaúcho e bateu na trave na Libertadores de 2007, sendo derrotado pelo Boca Juniors.

A luta pelo retorno à primeira divisão

Mano Menezes foi anunciado pela primeira vez no dia 21 de abril de 2005, há exatos 20 anos. O técnico que, até então, tinha passado pela base do Inter e times do interior, estava no Caxias.

No Grêmio, teria a missão de substituir o ídolo Hugo De León, que foi demitido após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Portanto, o novo treinador estreou na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma derrota para o Gama por 2 a 1, fora de casa. Aos poucos, Mano se adaptou ao elenco e conseguiu classificar o time para a segunda fase.

Em 21 jogos, foram nove vitórias, oito empates e quatro derrotas, terminando com 35 pontos, na quarta colocação.

Na etapa seguinte, o Grêmio estava no Grupo A, com Santa Cruz (PE), Santo André (SP) e Avaí (SC). Avançou à fase final com a segunda melhor campanha da chave.

Na parte final da competição, em um quadrangular que ainda tinha Santa Cruz (PE), Portuguesa (SP) e Náutico (PE), o Grêmio se consagrou campeão após bater o Náutico, na última rodada, por 1 a 0, na chamada Batalha dos Aflitos.

No jogo, o time gaúcho teve quatro jogadores expulsos e dois pênaltis contra a sua meta. Ambos perdidos.

Batalha dos Aflitos é até hoje lembrada como um dos momentos mais emocionantes da história do Grêmio. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Título e vaga na Libertadores

Em 2006, o ano começou bem para o Grêmio de Mano Menezes. No Campeonato Gaúcho, a equipe foi campeã após superar o Inter na final.

Após dois empates, o Tricolor ficou com a taça pela regra do gol qualificado, pois havia marcado no Beira-Rio, no 1 a 1. No Olímpico, o duelo terminou em 0 a 0.

Antes da decisão do estadual, o clube foi eliminado na Copa do Brasil pelo 15 de Novembro, de Campo Bom, na segunda fase. Mesmo assim, o título gaúcho, que não era conquistado pelo Tricolor desde 2001, motivou o time e levantou a moral do técnico com o torcedor.

De volta à Série A, o Grêmio fez uma boa campanha e garantiu vaga na Libertadores do ano seguinte. Após 38 rodadas, o time terminou com a terceira posição, com 67 pontos, estando atrás apenas do Inter e do campeão São Paulo. Foram 20 vitórias, sete empates e 11 derrotas. O clube ainda teve o segundo melhor ataque da competição, com 64 gols marcados.

O ano do quase

Para 2007, Mano Menezes chegava mais fortalecido em relação ao ano anterior. O início da temporada já indicava que o Grêmio poderia brigar por títulos grandes. No Campeonato Gaúcho, a equipe sagrou-se bicampeã, superando o Juventude na final, com duas vitórias.

O grande destaque do time no ano foi na Libertadores. Após uma primeira fase em que a equipe terminou como líder do grupo, o Grêmio eliminou o São Paulo, que era o atual campeão brasileiro, nas oitavas de final.

Nas quartas, superou o Defensor, do Uruguai, com direito à classificação nos pênaltis, no Olímpico. Já nas semifinais, bateu o Santos e garantiu a vaga na final pela regra do gol qualificado.

Final da Libertadores de 2007 foi o principal momento de Mano Menezes no comando do Grêmio. Mauro Vieira / Agencia RBS

Na decisão, o Grêmio tinha pela frente o time mais temido em Libertadores da época, o Boca Juniors. No jogo da ida, em Buenos Aires, os argentinos não tomaram conhecimento e fizeram 3 a 0.

Na volta, o Tricolor precisa reverter um placar difícil. O torcedor, mesmo assim, lotou o Olímpico e apoiou a equipe. Contudo, os argentinos venceram novamente. Desta vez, por 2 a 0.

No Campeonato Brasileiro, uma campanha mais modesta. O clube terminou na sexta colocação com 58 pontos. Foram 17 vitórias, sete empates e 14 derrotas. O resultado rendeu a classificação para a Copa Sul-Americana do ano seguinte.

Antes da última rodada, o Grêmio anunciou que Mano Menezes não permaneceria para o próximo ano. Sendo assim, seu último jogo pela equipe foi no empate em 1 a 1 contra o Corinthians, em 2 de dezembro de 2007.

Leia Mais Grêmio coloca Gre-Nal como ponto de partida para recuperação na temporada