Quinteros vê "injustiça" em derrota do Grêmio para o Ceará: "Jogamos melhor que o rival"

O técnico Gustavo Quinteros classificou como "injusta" a derrota do Grêmio para o Ceará , neste sábado (5), pelo Brasileirão. Segundo o treinador, o time foi superior ao adversário , mas perdeu por conta da "ineficácia" do setor ofensivo.

De acordo com comandante gremista, o Tricolor gerou mais situações de gol que o adversário. Além disso, afirmou que a defesa teve atuação "sólida":

Questionado sobre a postura do adversário, Quinteros rechaçou a ideia de que foram muitas oportunidades criadas.

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (8), quando enfrenta o Atlético Grau, do Peru. A partida, válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana , acontece às 19h, na Arena.

