Quinteros projeta retorno de lesionados para jogo do Grêmio contra o Flamengo: "Tenho fé que vamos melhorar"

Duelo contra o Flamengo será o 18º jogo de Quinteros no Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Melhorar, melhorar e melhorar. Basicamente assim se resume as falas de Gustavo Quinteros após a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Atlético Grau, na Arena, em jogo pela segunda rodada da Sul-Americana. O próximo desafio é, com certeza, mais difícil: contra o Flamengo, domingo (13), pelo Brasileirão.

Para além da críticas rebatidas, o treinador, pressionado no cargo, reconheceu as más atuações de seu time, mas projetou evolução já no duelo contra o Rubro-Negro.

— Estamos vivendo altos e baixos, e em algum momento temos que consolidar. No domingo vamos ter uma partida muito mais forte, assim como a que tivemos contra o Atlético-MG e os Gre-Nais. Temos que nos acomodar dentro de uma posição que cumpra as expectativas da torcida e do clube, claro. Eu tenho fé que vamos melhorar. Esperemos ganhar a próxima partida para estar entre os primeiros — avaliou o Quinteros, que ainda disse:

— Sei que vamos conseguir (melhorar), porque eu confio muito na metodologia de trabalho e nos jogadores que temos. Esperamos recuperar para a próxima partida Braithwite, Amuzu, e Cuéllar, para termos mais opções de jogo.

O duelo contra o Flamengo está marcado para 17h30min de domingo, também na Arena. Este será o 18º jogo de Quinteros na casamata gremista.