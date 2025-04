Quinteros indica Grêmio com Cristaldo, Dodi e retorno de atacantes contra o Flamengo

Gustavo Quinteros testou time mais ofensivo em treino desta sexta-feira (11). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio vai ao ataque contra o Flamengo. No treino desta sexta-feira (11), no CT Luiz Carvalho, Gustavo Quinteros testou uma formação ofensiva do time para o jogo deste domingo, às 17h30min, na Arena.

Apesar da possibilidade de voltar a utilizar a formação com três volantes, a comissão técnica utilizou um time com a mesma ideia tática que foi colocada em campo contra o Atlético Grau. Dois volantes, um meia armador e dois pontas.

Na atividade, o técnico observou uma formação com Villasanti e Dodi como dupla de volantes. O paraguaio jogou novamente mais posicionado, como primeiro volante, com o companheiro de setor mais próximo do ataque.

Quinteros também apostou novamente na ideia em ter Cristaldo como meia, com Amuzu e Cristian Oliveira como os pontas. E Braithwaite, preservado contra o Atlético Grau, como centroavante.