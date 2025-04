Quinteros defende evolução de seu trabalho no Grêmio, mas derrota para o Ceará aumenta pressão

Gustavo Quinteros lamentou erros do Grêmio em derrota para o Ceará. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A pressão está de volta. Depois de duas vitórias, o Grêmio volta a conviver no seu ambiente com a desconfiança. A derrota por 2 a 0 para o Ceará traz novamente as críticas com a evolução do trabalho de Gustavo Quinteros. Apesar de ter bom rendimento em alguns momentos na Arena Castelão, o resultado não agradou.

As vozes que explicaram o resultado gremista após a partida defenderam a evolução do time. Algo que será posto a prova nesta terça-feira (8) contra o Atlético Grau, do Peru, pela Copa Sul-Americana, na Arena.

Em sua entrevista coletiva, Quinteros reconheceu que o resultado contra o Ceará foi ruim. Mesmo assim, o técnico preferiu minimizar a derrota. O treinador preferiu analisar a partida pelo viés do rendimento do seu time. Principalmente por entender que a equipe apresentou evolução em relação ao que fez contra Inter, Atlético-MG e Sportivo Luqueño.

— Hoje foi um jogo em que a única coisa ruim foi o resultado. Geramos cinco situações para fazer o gol e não fizemos. Lamentavelmente, não marcamos. Perdemos o jogo pela falta de eficácia em definir. Estamos doídos. O Grêmio não merecia perder hoje. O futebol tem disso. Vínhamos de duas vitórias, com confiança, mas hoje o resultado nos golpeou. Não pensamos que poderíamos perder o jogo dessa maneira — ponderou.

Técnico e presidente concordam com a evolução do time

Ao defender a evolução do trabalho, Quinteros não concordou com as cobranças pela derrota na entrevista. O técnico afirmou que o resultado é o mais importante para o clube, mas o desempenho também deve ser considerado.

— Hoje o resultado foi negativo, mas jogamos melhor que o rival. Para muita gente, só o resultado interessa. Pra mim, não. Eu sou o técnico. Eu que os treino e escolho os jogadores. Analisando a forma que jogamos, estamos tristes. Mas melhoramos em gerar situações de perigo. Tivemos chances claras. Falhamos — disse.

O presidente Alberto Guerra também concedeu entrevista na Arena Castelão. O dirigente lamentou o resultado, mas também optou por exaltar a evolução da equipe.

— Algumas coisas evoluíram, sim. Outra não. É seguir trabalhando. Também não estamos felizes com o resultado. Esperávamos pontuar — comentou.

Mudanças no time para a Sul-Americana

Além da avaliação sobre o jogo do Brasileirão, Quinteros também indicou mudanças no Grêmio para a partida da próxima terça-feira. O Tricolor recebe o Atlético Grau, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. E com uma equipe mais ofensiva.

Segundo o técnico, João Pedro e Cristaldo serão titulares na Arena. O que ainda é dúvida é a disponibilidade de Braithwaite, Cristian Olivera e Cuéllar. O trio não viajou com a delegação para Fortaleza e ficou em Porto Alegre realizando tratamento médico.

E junto a eles, Amuzu também passa a ser uma possível ausência. O atacante bateu a cabeça durante o jogo contra o Ceará e realizou exames na capital cearense para descartar algo mais sério.

