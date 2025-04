Quinteros avalia que Grêmio não precisa de um coordenador técnico: "Estamos muito bem"

Após a derrota do Grêmio para o Flamengo, pressão sobre Quinteros aumentou. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio debate a contratação de um coordenador técnico, pelo menos, desde o ano passado. Com a pressão sobre Quinteros e sua comissão, essa pauta ganha força entre a torcida e também na imprensa. No entanto, o treinador gremista considera que o clube não precisa deste tipo profissional no momento.

— Nós, como comissão técnica, estamos trabalhando muito bem no clube. O Grêmio nos dá todas as melhores ferramentas para trabalhar. Neste momento, não é necessária (a contratação de um coordenador técnico) porque estamos muito bem. Se o clube precisar, é claro que anunciará, mas temos tudo o que precisamos para trabalhar — disse Quinteros, após a derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Flamengo na Arena, neste domingo (13).

Conforme apurado por Zero Hora na última quinta (10), a direção tricolor entende que não há pressa para contratação de um coordenador, que serviria, principalmente, para intermediar a relação entre atletas, comissão técnica e diretoria.

Um dos nomes especulados para a função foi o de Luiz Felipe Scolari. Felipão teve uma longa conversa com o presidente Alberto Guerra no final de 2024, mas não houve uma proposta oficial por parte do clube.