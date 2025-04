Quinteros aguarda pelos retornos de Braithwaite e de Cristian Olivera para definir escalação do Grêmio

Quinteros terá mais um treino para definir o time. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros aguarda pelos retornos de Braithwaite e Cristian Olivera para definir a escalação do Grêmio que estará em campo contra os peruanos do Atlético Grau, nesta terça-feira (8), na Arena. Os dois foram desfalques na partida contra o Ceará no final de semana.

Existe a expectativa de que os dois fiquem à disposição para o jogo. Braithwaite não teve constatada uma lesão no tornozelo, enquanto Kike Olivera sentiu um desconforto muscular sem uma maior gravidade. Tanto o dinamarquês quanto o uruguaio realizaram tratamentos no final de semana e devem participar do treino desta segunda (7).

Amuzu será desfalque

Quem não vai poder atuar contra o Grau é Amuzu. O belga vai precisar cumprir o protocolo de concussão da Fifa. Ele foi substituído contra o Ceará por conta de uma pancada na cabeça. O Grêmio informou que o jogaodor já está plenamente recuperado. Por conta do regulamento, no entanto, só poderá atuar contra o Flamengo, no próximo domingo (13), também na Arena.

O último treinamento antes da partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana vai ocorrer na tarde desta segunda-feira (7). É nesta atividade que o treinador pretende definir a estratégia para a partida. Gustavo Quinteros deve optar por uma formação mais próxima da ideal possível.