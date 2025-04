Como treinador do Grêmio, Renato conquistou: Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e cinco estaduais. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Renato Poraluppi é o novo técnico do Fluminense. O treinador estava livre no mercado desde que deixou o Grêmio e em breve deve se reencontrar com o clube em que é ídolo.

O próximo confronto entre Fluminense e Grêmio no Brasileirão será pela 18ª rodada, no Rio de Janeiro. A previsão é de que o jogo ocorra no primeiro fim de semana de agosto. A data-base é 3 de agosto.

Outras passagens pelo Fluminense

O Fluminense estava sem técnico desde a saída de Mano Menezes. A demissão aconteceu após derrota para o Fortaleza, na estreia do Brasileirão, no último fim de semana. Esta será a sexta passagem de Renato pelas Laranjeiras. Antes, ele treinou o clube em 2002, 2003, 2007, 2009 e 2014.

A intenção do Fluminense é de que Renato assuma o comando imediatamente. Se isso acontecer, o treinador já estará à beira do campo na partida do domingo (6), contra o Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão.

Carinho do torcedor gremista

Além de ídolo como jogador do Grêmio, Renato se tornou o treinador que mais vezes comandou o clube e empatou com Foguinho no número de títulos conquistados. Tamanha idolatria fez com que o Grêmio criasse na esplanada da Arena uma estátua em homenagem a Renato.