Qual a situação atual dos técnicos favoritos para comandar o Grêmio

Últimos trabalhos

Mano Menezes

Mano, com quem o Tricolor já fez contato, foi demitido pelo Fluminense logo após a estreia no Brasileirão. Sob seu comando, o time disputou 46 jogos, conquistando 20 vitórias, 13 empates e sofrendo 13 derrotas .

O ex-treinador da equipe carioca viveu momentos de insatisfação com o elenco. Publicamente, Mano discutiu com Thiago Silva e também com Marcelo, dois dos principais nomes do elenco do Flu.