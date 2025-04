Qual a programação do Grêmio para o Gre-Nal 447

O dia de Gre-Nal é sempre diferente e exige também uma preparação especial por parte das equipes envolvidas. No caso do Grêmio , o dono da casa, não será diferente neste sábado (19). A programação gremista no hotel que serve de concentração para a equipe vai se estender até às 19h10min.

No período da tarde, às 15h, será servido o primeiro lanche. Mais tarde, às 17h30min, os atletas fazem um lanche reforçado. A partir daí, a preparação para o Gre-Nal 447 começa a esquentar de vez. Às 18h40min, os convocados pelo técnico interino James Freitas participam da preleção. É neste momento que informações importantes são passadas aos atletas envolvendo estratégias e postura do adversário.

Depois da preleção, os jogadores do Grêmio vão embarcar no ônibus que vai levar a delegação para a Arena. Como o hotel fica próximo do estádio, esse deslocamento com escolta da Brigada Militar não deve levar mais do que 15 minutos.