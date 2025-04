Promessa do Grêmio e capitão da seleção brasileira sub-17 projeta jogo contra o Chile: "Estamos totalmente preparados"

Destaque na Copinha em 2025, o zagueiro do Grêmio Luis Eduardo , de apenas 17 anos, vem ganhando uma oportunidade e tanto também entres os jovens da seleção brasileira de base.

Ele é o capitão da equipe, invicta no Sul-Americano sub-17. Inclusive, marcou um dos gols do Brasil na vitória sobre a Venezuela. Nesta quarta-feira (9), ele estará em campo na partida contra o Chile, às 18h, pela semifinal do torneio.